Урок на пустирі. Скріншот відео телеграм-каналу «Борус»

https://racurs.ua/ua/n160069-urok-na-pustyri-provely-v-rosiyi-cherez-vidsutnist-shkoly-video.html

Ракурс

«Відкритий урок» на пустирі провели в Красноярську. Діти сиділи за партами на тому місці, де раніше влада пообіцяла побудувати школу.

Місцеві жителі розповіли, що вони більше чотирьох років возять дітей на уроки в сусідні мікрорайони, тому що мікрорайоні «Образцово» так і не побудували школу. Міська влада обіцяла зробити це в 2017 році, але через земельні суперечки терміни постійно переносили. Про це повідомляє телеграм-канал «Борус».

Зазначається, що ділянки, на яких повинні побудувати об'єкти, перебували у приватній власності. Адміністрація збиралася запропонувати власникам на заміну рівноцінну землю на іншій території. Обмін повинен був пройти восени 2020 року, але він так і не відбувся.

Нагадаємо, школярі в Росії будуть навчатися «правильному» розумінню політичних питань. Люди на посаді радників-вихователів повинні будуть спілкуватися зі школярами про мітинги та інші політичні питання.