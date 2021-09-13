Обов’язкова вакцинація – скільки українців її не підтримують. Фото: УП

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Обов’язкову вакцинацію від коронавірусу не підтримують більшість українців. Проти такої ініціативи виступають 52% громадян, а підтримують її 23% опитаних.

Водночас 50% українців вважають, що медичні працівники повинні проходити обов’язкове щеплення. Про це свідчать результати опитування фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.

Ще 42% виступають за обов’язкову вакцинацію працівників освіти, 40% - для військовослужбовців та правоохоронців, 47% - для освітян.

Респонденти, які самі хворіли або ймовірно хворіли на COVID-19, частіше виступають за обов’язковість вакцинації. Понад 56% дорослого населення України не планує вакцинуватися від COVID-19 в найближчій перспективі.

Дані опитування показують частку вакцинованих від COVID-19 громадян, яка майже ідентична з офіційною статистикою і становить близько 18% дорослого населення країни.

Нагадаємо, спалах коронавірусу в Україні восени проходитиме разом із сезоном грипу. Очікується циркуляція штамів B/Washington, H1N1 та H3N2. Появу нових різновидів грипу експерти не прогнозують.