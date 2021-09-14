Гео Лерос. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n160111-leros-poyasnyv-poyavu-v-mereji-skandalnogo-video-z-inscenuvannyam-pidpalu.html

Ракурс

Гео Лерос, позафракційний народний депутат, прокоментував відео про імітацію нападу на нього.

Нардеп упевнений, що проти нього почали «брудну кампанію». Лерос вважає, що тему відео і звук вибрали не випадково і це «спроба знищити його репутацію». Нардеп припускає, що публіковане в соцмережах відео було зроблене в кабінеті бізнесмена й політика Вадима Столара. Зустрічі з ним Лерос підтверджує. Про це він 14 вересня написав на власній сторінці у Facebook.

Мені було відомо, що пан Столар веде відеозапис всіх зустрічей у своєму кабінеті, але те, як він їх використовує стало дійсно «сюрпризом», — пише колишній «слуга».

Парламентар дивується, чому на відео «приховані інші люди» й запевняє, що тема розмови була зовсім інша. Лерос стверджує, що опубліковане з ним відео — це монтаж епізодів у різні роки. Також він пише, що «фрагмент з передачею грошей відбувається при великій кількості свідків, тому що це не є злочином чи секретом, це було до того як я став депутатом, саме у такий спосіб київська влада виділяла кошти на підтримку мистецьких проектів».

Всіх окрім мене на цьому відео замазали і приховали, не чути хто і про що зі мною говорить, які питання мені задають і на які теми. На мою думку, це сам Столар записував розмови в своєму кабінеті багато років, і Столар злив ці записи і змонтував, щоб мене дискредитувати заради Зеленського та Єрмака, — заявляє нардеп.

Лерос також додав, що не виключає, що Вадим Столар може бути причетним до його підпалу авто.

Як відомо, автомобіль Гео Лероса згорів уночі 28 серпня 2020 року. Сам депутат заявляв про підпал.

Нагадаємо, 13 вересня у Державному бюро розслідувань заявили, що народний депутат Гео Лерос міг намагатися створити ілюзію загроз. У телеграм-каналах 13 вересня опублікували відео, на якому людина, схожа на Гео Лероса, шукає співучасників злочину за гроші.

Дії нардепа можуть бути кваліфіковані як «готування до злочину та введення в оману суду або іншого уповноваженого органу». ДБР передало відповідну інформацію до Офісу генпрокурора для оцінки інциденту.