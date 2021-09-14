Гео Лерос. Фото: УП

https://racurs.ua/n160111-leros-obyasnil-poyavlenie-v-seti-skandalnogo-video-s-inscenirovkoy-podjoga.html

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Гео Лерос, внефракционный народный депутат, прокомментировал видео об имитации нападения на него.

Нардеп уверен, что против него начали «грязную кампанию». Лерос считает, что тему видео и звук выбрали не случайно и это «попытка уничтожить его репутацию». Нардеп предполагает, что публикуемое в соцсетях видео было сделано в кабинете бизнесмена и политика Вадима Столара. Встречи с ним Лерос подтверждает. Об этом он 14 сентября написал на собственной странице в Facebook.

Мне было известно, что господин Столар ведет видеозапись всех встреч в своем кабинете, но то, как он их использует стало действительно сюрпризом", — пишет бывший «слуга».

Парламентарий недоумевает, почему на видео «скрыты другие люди» и уверяет, что тема разговора была совсем другая. Лерос утверждает, что опубликованное с ним видео — это монтаж эпизодов в разные годы. Также он пишет, что «фрагмент с передачей денег происходит при большом количестве свидетелей, потому что это не является преступлением или секретом, это было до того как я стал депутатом, именно таким образом киевские власти выделяли средства на поддержку творческих проектов».

Всех кроме меня на этом видео замазали и скрыли, не слышно кто и о чем со мной говорит, какие вопросы мне задают и на какие темы. По моему мнению, это сам Столар записывал разговоры в своем кабинете много лет, и Столар слил эти записи и смонтировал, чтобы меня дискредитировать ради Зеленского и Ермака, — заявляет нардеп.

Лерос также добавил, что не исключает, что Вадим Столар может быть причастным к его поджогу авто.

Как известно, автомобиль Гео Лероса сгорел ночью 28 августа 2020 года. Сам депутат заявлял о поджоге.

Напомним, 13 сентября в Государственном бюро расследований заявили, что народный депутат Гео Лерос мог пытаться создать иллюзию угроз. В телеграм-каналах 13 сентября опубликоваливидео, на котором человек, похожий на Гео Лероса, ищет соучастников преступления за деньги.

Действия нардепа могут быть квалифицированы как «приготовление к преступлению и введение в заблуждение суда или другого уполномоченного органа». ГБР передало соответствующую информацию в офис генпрокурора для оценки инцидента.