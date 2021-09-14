В результате обстрела в Крымском 12 сентября погиб 34-летний Валентин Чепурный, фото: «Новинарня»

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Ракурс

Война на Донбассе 12 сентября унесла жизнь 34-летнего Валентина Чепурного. Мужчина погиб в результате устроенного российско-террористическими войсками обстрела на западной окраине села Крымское Луганской области.

На момент гибели Чепурный официально считался гражданским лицом, поскольку накануне у него закончился контракт. Об этом сообщает издание «Новинарня» со ссылкой на источники в войсках.

По информации издания, Чепурный заехал в подразделение попрощаться с собратьями — и в этот момент начался артиллерийский обстрел.

Мужчина вместе с тремя боевыми товарищами бросился в укрытие, однако, к сожалению, не успел проскочить, приняв не себя убийственный удар осколков от мины 120-го калибра, которая упала рядом. Осколками Чепурному побило все тело, медики попытались его эвакуировать, но было уже поздно.

Трем его собратьям осколками посекло ноги.

Отмечается, что Чепурный в Вооруженных силах Украины служил как минимум с 2018 года, он жил в поселке Высокополье.

В настоящее время в районе Крымского выполняет боевые задачи 17-й отдельный мотопехотный батальон 57-й ОМПБР.

Напомним, 12 сентября также погиб 27-летний матрос 503-го Отдельного батальона морской пехоты Артур Голуб — в грузовик, за рулем которого он находился, попала противотанковая ракета.

Источник: «Новинарня»