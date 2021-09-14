В результаті обстрілу у Кримському 12 вересня загинув 34-річний Валентин Чепурний, фото: «Natasya Nagorna»

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Ракурс

Війна на Донбасі 12 вересня забрала життя 34-річного Валентина Чепурного. Чоловік загинув в результаті влаштованого російсько-терористичними військами обстрілу на західній околиці села Кримське Луганської області.

На момент загибелі Чепурний офіційно вважався цивільною особою, оскільки напередодні в нього закінчився контракт. Про це повідомляє видання «Новинарня» з посиланням на джерела у військах.

За інформацією видання, Чепурний заїхав у підрозділ попрощатися з побратимами — і в цей момент розпочався артилерійський обстріл.

Чоловік разом із трьома товаришами кинувся в укриття, проте, на жаль, не встиг проскочити, прийнявши не себе убивчий удар осколків від міни 120-го калібру, яка впала поруч. Осколками Чепурному побило все тіло, медики спробували його евакуювати, проте було вже пізно.

Трьом його побратимам осколками посікло ноги.

Зазначається, що Чепурний у Збройних силах України служив щонайменше з 2018 року, він мешкав у селищі Високопілля.

Наразі в районі Кримського виконує бойові завдання 17-й окремий мотопіхотний батальйон 57-ї ОМПБР.

Нагадаємо, 12 вересня також загинув 27-річний матрос 503-го Окремого батальйону морської піхоти Артур Голуб — у вантажівку, за кермом якої він перебував, влучила протитанкова ракета.

Джерело: «Новинарня»