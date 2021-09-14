Ігор Кузін. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n160108-karantyn-v-ukrayini-pro-osoblyvosti-novyh-obmejen-rozpoviv-golovnyy-sanlikar.html

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Карантин в Україні запроваджують через збільшення кількості нових випадків захворювання на коронавірус.

Відтепер Україна повертається в режим регулярних засідань комісій ТЕБ і НС, які збиратимуться раз на два тижні. Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю для «Ліги».

За його словами, нові карантинні обмеження зараз відпрацьовуються й Україна наслідуватиме практику європейських країн.

Головний санітарний лікар заявив, що Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) використовуватиме механізм цифрових сертифікатів. Залежно від того, скільки доз отримала людина, генеруватиметься той чи інший тип сертифікату.

Більшість обмежень, які передбачені для «жовтого», «помаранчевого» та «червоного» рівня епіднебезпеки, не застосовуватимуться для вакцинованих, або будуть полегшені для людей, які отримали одне чи два щеплення.

Для «жовтого» рівня епіднебезпеки буде достатньо однієї дози вакцини. Якщо країна переходить у «червону» зону, то МОЗ вимагатиме повний курс щеплення, оскільки він дає максимальний рівень захисту. У «жовтій» і «помаранчевій» зонах допускатиметься робота закладів освіти за умови, що персонал буде щеплений на рівні 80% принаймні однією дозою. Стосовно «червоної» зони — усі мають бути щеплені повним курсом.

Те ж стосуватиметься закладів культури, харчування, спортзалів. Зміни до карантинних норм передбачатимуть, що обмеження не стосуватимуться випадків, коли весь персонал бізнесу або якогось закладу буде провакцинований. У такому разі він зможе продовжувати роботу.

Зараз у «жовтій» зоні кінотеатр має заповнювати лише 50% залу. Заповнити зал на більшу кількість осіб можна за умови, що весь персонал провакцинований, і люди, які приходять, мають хоча б одну дозу. Якщо в кіно приходять і невакциновані також, тоді зал має бути заповненим на 50%. У спортзалах так само. Невакцинованим не відмовляємо в користуванні такими місцями, але якщо невакцинований приходить туди, застосовується більш жорстка норма.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що уряд запровадив зміни до карантинної постанови. Відтепер COVID-сертифікат буде двох видів та міститиме інформацію про вакцинацію, негативний результат тесту (діє 72 години) чи одужання від COVID-19. У «жовтому» сертифікаті вказується інформація про перше щеплення, «зеленому» — про повний курс. Документи матимуть кольорові відмітки виключно в цифровому форматі.

У разі впровадження «жовтого» рівня епіднебезпеки навчальні заклади працюватимуть, якщо 80% працівників матимуть «жовтий» чи «зелений» COVID-сертифікат. А якщо діятиме «червоний» рівень — при наявності в 100% працівників «зеленого» COVID-сертифіката.

Водночас обмеження «жовтого» рівня не застосовуватимуться, якщо 80% відвідувачів масових заходів матимуть «жовтий» чи «зелений» COVID-сертифікат. Якщо йдеться про «червоний» рівень — при наявності в 100% відвідувачів «зеленого» COVID-сертифіката.

Джерело: Ліга