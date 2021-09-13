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Ракурс
Школа. Фото: istock

Як працюватимуть школи в «червоній» зоні — нові правила

13 вер 2021, 21:33
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Карантин в Україні запроваджуватимуть по-новому. Кабінет міністрів вніс зміни до карантинної постанови, посиливши умову роботи закладів освіти у «червоній» зоні.

Раніше школам дозволялося працювати в очному форматі, якщо вакциновано 80% персоналу, але тепер цього недостатньо. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Згідно з новими правилами, школи, дитсадочки та виші зможуть працювати не дистанційно тільки у тому випадку, якщо 100% персоналу пройде повний курс вакцинації. Тобто працівникам закладу потрібно отримати два щеплення від коронавірусу.


У «жовтій» зоні карантину, як зазначили в Міністерстві, зможуть працювати навчальні заклади, де 80% персоналу матимуть хоча б одне щеплення від коронавірусу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що обов’язкову вакцинацію від коронавірусу не підтримують більшість українців. Проти такої ініціативи виступають 52% громадян, а підтримують її 23% опитаних.

Джерело: Ракурс


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