Гео Лерос. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n160096-lerosa-pidozruut-v-inscenuvanni-pidpalu-vlasnogo-avto-video.html

Ракурс

Гео Лерос, опальний нардеп та колишній член фракції «Слуга народу», міг сам інсценувати підпал свого авто Mercedes Benz.

У Державному бюро розслідувань (ДБР) припускають, що депутат міг намагатися створити ілюзію загроз. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

У телеграм-каналах 13 вересня опублікували відео, на якому людина, схожа на Гео Лероса, шукає співучасників злочину за гроші.

Дії нардепа можуть бути кваліфіковані як «готування до злочину та введення в оману суду або іншого уповноваженого органу». ДБР передало відповідну інформацію до Офісу генпрокурора для оцінки інциденту.

Гео Лерос у ролику нібито обговорює зі співрозмовником план створення інформаційного приводу для подальших публічних виступів. Зокрема, Леросу начебто передали пакет із сумою в 60 тис. дол. Кажуть, що про підпал свого авто нардеп знав ще за місяць. Відповідно до задуму, Гео Лерос буцімто мав анонсувати брифінг, де збирався розповісти про «факти корупції влади». Мовляв, для залучення уваги громадськості, нардеп пропонував підпалити своє майно.

Авто Гео Лероса згоріло вночі 28 серпня 2020 року. Сам депутат заявляв про підпал. Поліція стверджувала, що одна з основних версій у справі про згорілий автомобіль Лероса стосується його діяльності як народного депутата.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Гео Лерос назвав Тищенка «збоченою мавпою» й дилером героїну.