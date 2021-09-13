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Ракурс
Найефективнішу вакцину проти штаму «Дельта» назвали вчені. Фото: Слово і діло

Найефективнішу вакцину проти штаму «Дельта» назвали вчені

13 вер 2021, 15:14
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Вакцинація від коронавірусу у світі триває. Вчені стверджують, що найефективнішою вакциною проти штаму «Дельта» є препарат Moderna.

Дослідники уточнили, що Pfizer та Johnson & Johnson також є ефективними проти цього різновиду коронавірусу. Про це пише Regenstrief.org.

Згідно з результатами дослідження, ефективність препарату Moderna проти шпиталізації під час захворювання склала 95%, Pfizer — 80%, Johnson & Johnson — 60%.

У запобіганні потраплянню до відділень невідкладної допомоги Moderna була ефективною на 92%, Pfizer — на 77%, Johnson & Johnson — на 65%. Автора зазначили, що ефективність усіх трьох препаратів нижча у випадку людей, старших за 75 років.

Штам коронавірусу «Дельта» вперше виявили восени минулого року в Індії. Саме тому його тривалий час називали індійським, аж поки Всесвітня організація охорони здоров’я не вирішила відмовитися від географічних прив’язок у назвах вірусів.

Наразі дельта-штам зафіксований мінімум у 174 країнах. Цей варіант коронавірусу зміг досягти таких «успіхів» шляхом поєднання стійкості до імунних антитіл і ефективної здатності заражати клітини.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус у світі навряд чи вдасться остаточно перемогти. За прогнозами експертів, він буде розвиватися, як пандемії грипу.

Джерело: Regenstrief.org

Джерело: Ракурс


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