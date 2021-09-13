Самую эффективную вакцину против штамма «Дельта» назвали ученые. Фото: Слово и дело

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Вакцинация от коронавируса в мире продолжается. Ученые утверждают, что наиболее эффективной вакциной против штамма «Дельта» является препарат Moderna.

Исследователи уточнили, что Pfizer и Johnson & Johnson также эффективны против этой разновидности коронавируса. Об этом пишет Regenstrief.org.

Согласно результатам исследования, эффективность препарата Moderna против госпитализации во время заболевания составила 95%, Pfizer — 80%, Johnson & Johnson — 60%.

В предотвращении попадания в отделение неотложной помощи Moderna была эффективной на 92%, Pfizer — на 77%, Johnson & Johnson — на 65%. Автора отметили, что эффективность всех трех препаратов становится ниже в случае людей старше 75 лет.

Штамм коронавируса «Дельта» впервые обнаружили осенью прошлого года в Индии. Именно поэтому его долгое время называли индийским, пока Всемирная организация здравоохранения не решила отказаться от географических привязок в названиях вирусов.

Сейчас дельта-штамм зафиксирован минимум в 174 странах. Этот вариант коронавируса смог достичь таких «успехов» за счет сочетания устойчивости к иммунным антителам и более эффективной способности заражать клетки.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в мире вряд ли удастся окончательно победить. По прогнозам экспертов, он будет развиваться, как пандемии гриппа.

Источник: Regenstrief.org