Певец Моргенштерн, фото: Sputnik

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Ракурс

Рэпер Моргенштерн (российский певец Алишер Валеев) запланировал в ноябре провести концерты в трех украинских городах — Киеве, Харькове и Запорожье.

В Службе безопасности Украины (СБУ) уверяют, что проведение таких концертов невозможно, поскольку любые гастроли Моргенштерна по территории Украины запрещены. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на комментарий пресс-центра СБУ.

Отмечается, что певца в апреле 2021 года по представлению спецслужбы включили в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. В рекомендациях СБУ фигурируют обе фамилии рэпера — как Валеев, так и Моргенштерн.

В СБУ отмечают, что основанием для таких действий стали результаты лингвистической экспертизы, которые показали, что в творчестве Моргенштерна пропагандируется культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ. Это создает предпосылки для конфликтных ситуаций в отношении организаторов и участников концерта с его участием.

В сентябре 2021 года СБУ дополнительно информировала соответствующие органы Украины о запланированных им концертах на территории нашего государства. Акцентировано на том, что пребывание лица в «списке Минкульта» автоматически запрещает любую концертную деятельность на территории Украины, — подчеркивают в спецслужбе. — Таким образом, любые гастроли Моргенштерна на территории Украины — запрещены.



Напомним, в интернете уже появились анонсы запланированных на ноябрь концертов Моргенштерна в трех украинских городах.

Источник: «Украинская правда»