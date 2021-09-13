Курортная страна в Европе начала закрывать двери иностранным туристам. Фото: meest-tour

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Правила въезда в Черногорию ужесточили для иностранных граждан, запретив въезд с частичной вакцинацией от коронавируса.

Туристам потребуется сертификат о полной вакцинации от коронавируса, завершенной не позднее чем за 14 дней до путешествия, сообщает портал RTCG.

Частичная вакцинация или прививка одним из двух компонентов препарата больше не будет признаваться. Новые правила будут действовать до 24 сентября с возможностью пересмотра. Мера не распространяется на детей до 18 лет.

Для непривитых путешественников правила въезда в Черногорию не изменились. Они могут приехать со справкой об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки.

Напомним, в августе правила въезда в Черногорию изменились из-за резкого ухудшения эпидемической ситуации.

Источник: RTCG