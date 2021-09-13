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Ракурс
Курортна країна в Європі почала закривати двері іноземним туристам. Фото: meest-tour

Курортна країна в Європі почала закривати двері іноземним туристам

13 вер 2021, 14:49
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Правила в’їзду в Чорногорію посилили для іноземних громадян, заборонивши в’їзд з частковою вакцинацією від коронавірусу.

Туристам буде потрібен сертифікат про повну вакцинацію від коронавірусу, завершену не пізніше ніж за 14 днів до подорожі, повідомляє портал RTCG.

Часткова вакцинація або щеплення одним з двох компонентів препарату більше не буде визнаватися. Нові правила будуть діяти до 24 вересня з можливістю перегляду. Запобіжний захід не поширюється на дітей до 18 років.

Для нещеплених мандрівників правила в’їзду в Чорногорію не змінилися. Вони можуть приїхати з довідкою про негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зроблений не раніше ніж за 72 години до поїздки.


Нагадаємо, у серпні правила в’їзду до Чорногорії змінилися через різке погіршення епідемічної ситуації.

Джерело: RTCG

Джерело: Ракурс


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