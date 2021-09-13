Співак Моргенштерн, фото: Sputnik

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Ракурс

Репер Моргенштерн (російський співак Алішер Валєєв) запланував у листопаді провести концерти в трьох українських містах: Києві, Харкові та Запоріжжі.

У Службу безпеки України (СБУ) запевняють, що проведення таких концертів неможливе, оскільки будь-які гастролі Моргенштерна по території України заборонені. Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на коментар прес-центру СБУ.

Зазначається, що співака у квітні 2021 року за поданням спецслужби включили до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України. У рекомендаціях СБУ фігурують обидва прізвища репера — як Валєєв, так і Моргенштерн.

У СБУ зазначають, що підставою для таких дій стали результати лінгвістичної експертизи, які показали, що в творчості Моргенштерна пропагується культ насильства й жорстокості, поширення та вживання наркотичних засобів і психотропних речовин. Це створює передумови для конфліктних ситуацій щодо організаторів та учасників концерту за його участі.

У вересні 2021 року СБУ додатково інформувала відповідні органи України про заплановані ним концерти на території нашої держави. Акцентовано на тому, що перебування особи в «списку Мінкульту» автоматично забороняє будь-яку концертну діяльність на території України, — наголошують у спецслужбі. — Таким чином, будь-які гастролі Моргенштерна на території України — заборонені.



Нагадаємо, в інтернеті вже з’явилися анонси запланованих на листопад концертів Моргенштерна у трьох українських містах.

Джерело: «Українська правда»