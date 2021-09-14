Закон про олігархів Рада здатна розглянути і без висновку Венеціанки. Фото: УП

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Закон про олігархів № 5599 не забороняє розглядати в другому читанні до отримання висновків від Венеціанської комісії регламент Верховної Ради.

Подібні випадки вже двічі траплялися впродовж каденції Ради IX скликання. Про це заявив спікер Ради Дмитро Разумков.

Він зазначив, що з проханням відправити законопроект до Європейської комісії за демократію через право звернулися чотири опозиційні фракції та уповноважена Верховної Ради з прав людини.

Не зважити на пропозицію всіх опозиційних фракцій я не міг. Тому законопроект був відправлений до Венеціанської комісії, — сказав голова Верховної Ради.

Разумков відзначив, що важливою є позиція фракції «Слуга народу» щодо того, коли варто розглядати законопроект в другому читанні.

Цей законопроект внесений президентом, більшість парламенту його підтримує. Думаю, висновки Венеціанської комісії повинні нас лише впевнити в тому, що ми все робимо правильно, — заявив він.



За словами Разумкова, протягом двох років від Верховної Ради шість разів надходили запити до Венеціанської комісії з проханням надати висновки щодо законопроектів.

Нагадаємо, раніше депутати від «Слуги народу» просили Разумкова не відправляти на експертизу Венеційській комісії законопроект про олігархів. Голова фракції Давид Арахамія заявив, наразі зареєстровано 1 тис. 200 правок до документа, тож наразі неможливо сказати, в якому форматі закон вийде у кінцевій редакції.