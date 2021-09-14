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Ракурс
Стів Возняк. Фото: UA Modna

Власну космічну компанію створить співзасновник Apple (ВІДЕО)

14 вер 2021, 10:08
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Космос продовжать вивчати приватні компанії — співзасновник корпорації Apple Стів Возняк заявив, що збирається створити власну космічну компанію Privateer Space.

Співзасновником компанії став засновник робототехнічної компанії Ripcord Алекс Філдінг. Таку заяву він зробив у своєму Twitter.

Приватна космічна компанія починає роботу, не така як інші, — заявив Возняк.

До допису Возняк додав відео, де мовиться про те, що «космос — не перегони, не змагання і не гра» і «ми — не одна людина, одна компанія, одна нація, ми — одна планета». В описі відео на YouTube сказано, що Privateer Space створена, щоб космос був безпечним і доступним для всього людства.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ракета New Shepard з мільярдером Джеффом Безосом на борту 20 липня здійснила успішний політ у космос на суборбітальну висоту.

Джерело: Ракурс


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