Стів Возняк. Фото: UA Modna

https://racurs.ua/ua/n160106-vlasnu-kosmichnu-kompaniu-stvoryt-spivzasnovnyk-apple-video.html

Ракурс

Космос продовжать вивчати приватні компанії — співзасновник корпорації Apple Стів Возняк заявив, що збирається створити власну космічну компанію Privateer Space.

Співзасновником компанії став засновник робототехнічної компанії Ripcord Алекс Філдінг. Таку заяву він зробив у своєму Twitter.

Приватна космічна компанія починає роботу, не така як інші, — заявив Возняк.

До допису Возняк додав відео, де мовиться про те, що «космос — не перегони, не змагання і не гра» і «ми — не одна людина, одна компанія, одна нація, ми — одна планета». В описі відео на YouTube сказано, що Privateer Space створена, щоб космос був безпечним і доступним для всього людства.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ракета New Shepard з мільярдером Джеффом Безосом на борту 20 липня здійснила успішний політ у космос на суборбітальну висоту.