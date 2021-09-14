Стив Возняк. Фото: UA Modna

https://racurs.ua/n160106-sobstvennuu-kosmicheskuu-kompaniu-sozdast-souchreditel-apple-video.html

Ракурс

Космос продолжат изучать частные компании — соучредитель корпорации Apple Стив Возняк заявил, что собирается создать собственную космическую компанию Privateer Space.

Соучредителем компании стал основатель робототехнической компании Ripcord Алекс Филдинг. Такое заявление он сделал в своем Twitter.

Частная космическая компания начинает работу, не такая как другие, — заявил Возняк.

К сообщению Возняк добавил видео, где говорится о том, что «космос — не гонка, не соревнование и не игра» и «мы — не один человек, одна компания, одна нация, мы — одна планета». В описании видео на YouTube сказано, что Privateer Space создана, чтобы космос был безопасным и доступным для всего человечества.

Напомним, ранее мы сообщали, что ракета New Shepard с миллиардером Джеффом Безосом на борту 20 июля осуществила успешный полет в космос на суборбитальную высоту.