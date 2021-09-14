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Ракурс
Вакцину против коронавируса начнут производить в Харькове

Вакцину против коронавируса начнут производить в Харькове

14 сен 2021, 09:45
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Производство вакцины от коронавируса начнет харьковское предприятие «Лекхим». В 2022 году оно планирует запустить производство вакцин в наполненных шприцах, в том числе и вакцин против COVID-19.

В частности, начнут производить вакцину CoronaVac китайской фармкомпании Sinovac Biotech.

Об этом сообщили в городском совете Харькова в понедельник, 13 сентября.

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов заявил, что предприятие собирается вложить в производство вакцин примерно 25−30 млн евро.


В этом году группа «Лекхим» стала официальным поставщиком вакцины CoronaVac в Украине. В компании отметили, что в период с 1 января по 31 августа 2021 осуществили поставку 8 тыс. 802 тыс. 316 доз этого препарата в Украине.

В частности, более 1,9 млн доз доставили в пределах контракта между АО «Лекхим» и ГП «Медзакупки Украины». Еще 6,8 миллиона доз привезли в пределах контракта с компанией Crown Agents Limited.

Источник: Ракурс


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