Энтони Блинкен, фото: GPA Photo Archive

https://racurs.ua/n160104-ssha-vypolnyat-obyazatelstva-pered-ukrainoy-blinken.html

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США намерены в полной мере выполнить обязательства перед Украиной в сфере безопасности в случае российской агрессии.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил об этом вчера, 13 сентября, отвечая на вопрос конгрессменов во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, которые проходили на фоне ситуации с выводом американских сил из Афганистана, сообщает агентство «РБК-Украина».

Мы выполним обязательства перед Украиной, в том числе кстати, те, которые президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский обсуждали лишь около двух недель назад, — заверил Блинкен.

Также Блинкен подтвердил, что США помогут Тайваню в случае агрессии со стороны материкового Китая.

Мы выполним наши обязательства перед Тайванем, согласно закону об отношениях с Тайванем, — подчеркнул Блинкен.



Напомним, встреча Зеленского и Байдена состоялась в начале сентября. Зеленский, в частности, пригласил своего американского коллегу совершить визит в Украину.

Источник: «РБК-Украина»