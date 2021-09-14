Ентоні Блінкен, фото: GPA Photo Archive

https://racurs.ua/ua/n160104-ssha-vykonaut-zobov-yazannya-pered-ukrayinou-blinken.html

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США мають намір повною мірою виконати зобов’язання перед Україною у сфері безпеки в разі російської агресії.

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив про це вчора, 13 вересня, відповідаючи на питання конгресменів під час слухань у комітеті у закордонних справах Палати представників Конгресу США, які відбувалися на тлі ситуації з виведенням американських сил з Афганістану, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Ми виконаємо зобов’язання перед Україною, в тому числі до речі, ті, які президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський обговорювали лише близько двох тижнів тому, — запевнив Блінкен.

Також Блінкен підтвердив, що США допоможуть Тайваню в разі агресії з боку материкового Китаю.

Ми виконаємо наші зобов’язання перед Тайванем, відповідно до закону про відносини з Тайванем, — наголосив Блінкен.



Нагадаємо, зустріч Зеленського та Байдена відбулася на початку вересня. Зеленський, зокрема, запросив свого американського колегу здійснити візит до України.

Джерело: «РБК-Україна»