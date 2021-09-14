ВООЗ поставить камери у ТРЦ, щоб стежити за дотриманням карантину в Україні

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В Україні посилюють карантин, бо знову є підйом захворюваності на коронавірусну хворобу. Кабмін 13 вересня змінив постанову № 1236, яка встановлює нові карантинні обмеження.

Постанова набирає чинності через сім днів з моменту публікації. Але в уряді впевнені, що головним щитом для недопущення нового значного спалаху COVID-19 може стати прискорення вакцинації, розповів «Ліга-інформ» головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Він припустив, що доведеться застосувати й адміністративний вплив для прискорення темпів вакцинації.

У разі погіршення епідеміологічної ситуації він прогнозує «часті візити до областей, до окремих закладів». Керівництво МОЗ хоче в регіонах пояснювати і переконувати ефективно застосовувати карантинні норми.

Проводитимемо виїзні засідання комісії ТЕБ і НС на рівні областей, а ВООЗ запустить найближчим часом пілот про деперсоналізований моніторинг ситуації з дотриманням протиепідеміологічних вимог, — розповів головний санлікар країни.

Йдеться про встановлення спеціальних камер у торговельних центрах на рівні областей країни, які дозволять побачити, скільки людей не використовують маски, чи дотримуються соціальних дистанцій.

Кузін також апелює до батьків школярів, які «можуть підіймати питання про вакцинацію вчителів, оскільки це питання безпеки їхніх дітей».

Але тут має бути баланс. Мова не про те, що батьки мають контролювати, бо будь-який педагог може відмовитися від оприлюднення свого вакцинального статусу. Мова про те, що батьки мають мотивувати, — розповів Кузін.

Нині в Україні повністю вакциновано тільки 5 млн. людей, це 20% від кількості, яка потребує щеплення відповідно до дорожньої карти.

Щоб Україна вийшла на світові рівні, захистила максимум свого населення, треба вакцинувати принаймні 24 млн людей — все доросле населення, — розповів Кузін.



Нагадаємо, що вакциновані від коронавірусу українці отримали пільги.

Джерело: «Ліга»