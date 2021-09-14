ВОЗ поставит камеры в ТРЦ, чтобы следить за соблюдением карантина в Украине

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В Украине усиливают карантин из-за нового подъема заболеваемости коронавирусной болезнью. Кабмин 13 сентября изменил постановление № 1236, которое устанавливает новые карантинные ограничения.

Постановление вступает в силу через семь дней с момента опубликования. Но в правительстве уверены, что главным щитом для недопущения новой значительной вспышки COVID-19 может стать ускорение вакцинации, рассказал «Лига-информ» главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Он предположил, что придется применить и административное влияние для ускорения темпов вакцинации.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации Кузин прогнозирует «частые визиты в области, в отдельные заведения». Руководство Минздрав хочет в регионах объяснять и убеждать эффективно применять карантинные нормы.

Будем проводить выездные заседания комиссии ТЭБ и ЧС на уровне областей, а ВОЗ запустит в ближайшее время пилот о деперсонализированном мониторинге ситуации с соблюдением противоэпидемиологических требований, — рассказал главный санврач страны.

Речь идет об установлении специальных камер в торговых центрах на уровне областей страны, которые позволят увидеть, сколько людей не используют маски, и проверить соблюдение социальной дистанции.

Кузин также апеллирует к родителям школьников, которые «могут поднимать вопрос о вакцинации учителей, поскольку это вопрос безопасности их детей».

Но здесь должен быть баланс. Речь не о том, что родители должны контролировать, потому что любой педагог может отказаться от обнародования своего вакцинального статуса. Речь о том, что родители должны мотивировать, — рассказал Кузин.

Сейчас в Украине полностью вакцинированы только 5 млн. человек, это 20% от количества, которое нуждается в прививке в соответствии с дорожной картой.

Чтобы Украина вышла на мировые уровни, защитила максимум своего населения, надо вакцинировать по крайней мере 24 млн людей — все взрослое население, — рассказал Кузин.



Напомним, что вакцинированные от коронавируса украинцы получили льготы.

Источник: «Лига»