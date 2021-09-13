Условия карантина изменят на радость вакцинированным. Фото: Ракурс

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Правительственное постановление «Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19» в ближайшее время будет изменено.

Вакцинированные от коронавируса украинцы получат льготы. Министерство здравоохранения рассматривает вариант, по которому ограничения «желтой» и «красной» зоны эпидемической опасности будут распространятся не на все заведения хозяйствования. Об этом 13 сентября заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на селекторном совещании в Кабмине, сообщает правительственный портал.

По словам Ляшко, чтобы карантинные ограничения не распространялись на те учреждения хозяйствования, в которых коллектив и посетители имеют сертификат о прививках, удостоверяющий вакцинацию, действительный в течение 72 часов отрицательный ПЦР-тест или справка о перенесенном в течение последних нескольких месяцев «ковиде».

Это позволит эффективно сдерживать эпидемическую ситуацию и сохранить экономическую активность, — уверен Ляшко.

Участники совещания обсудили ключевые изменения в постановление правительства относительно карантина. Нововведение планируют принять в ближайшее время.

Кроме того, в Минздраве отметили, что за последнюю неделю количество новых случаев заболевания выросло на 6 тыс., а число госпитализаций — на 1,5 тыс. В последнее время больше всего случаев COVID-19 фиксируют в Черновицкой, Волынской, Львовской и Тернопольской областях. Также в этих регионах быстро растет загруженность коек с кислородом, а количество госпитализаций за неделю выросло на 60%.

Напомним, последние социологические исследования показывают, что обязательную вакцинацию от коронавируса не поддерживают большинство украинцев. Против такой инициативы выступают 52% граждан, а поддерживают ее 23% опрошенных.