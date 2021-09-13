Умови карантину змінять на радість вакцинованим. Фото: Ракурс

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Урядова постанова «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19» найближчим часом буде змінена.

Вакциновані від коронавірусу українці отримають пільги. Міністерство охорони здоров’я розглядає варіант, за яким обмеження «жовтої» та «червоної» зони епідемічної небезпеки будуть поширюватися не на всі заклади господарювання. Про це 13 вересня заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на селекторній нараді в Кабміні, повідомляє урядовий портал.

За словами Ляшка, щоб карантинні обмеження не поширювалися на ті заклади господарювання, у яких колектив і відвідувачі мають сертифікат про щеплення, що засвідчує вакцинацію, дійсний протягом 72 годин негативний ПЛР-тест або довідка про перенесений протягом останніх кількох місяців «ковід».

Це дозволить ефективно стримувати епідемічну ситуацію та зберегти економічну активність, — упевнений Ляшко.

Учасники наради обговорили ключові зміни до постанови уряду стосовно карантину. Нововведення планують ухвалити найближчим часом.

Крім того, у МОЗ зазначили, що за останній тиждень кількість нових випадків захворювання зросла на 6 тис., а кількість госпіталізацій — на 1,5 тис. Останнім часом найбільше випадків COVID-19 фіксують у Чернівецькій, Волинській, Львівській і Тернопільській областях. Також у цих регіонах швидко зростає завантаженість ліжок із киснем, а кількість госпіталізацій за тиждень збільшилась на 60%.

Нагадаємо, останні соціологічні дослідження показують, що обов’язкову вакцинацію від коронавірусу не підтримують більшість українців. Проти такої ініціативи виступають 52% громадян, а підтримують її 23% опитаних.