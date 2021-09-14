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Ракурс
В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «ВолиньPost»

Более 3 тыс. случаев коронавируса обнаружили в Украине за сутки (ИНФОГРАФИКА)

14 сен 2021, 09:17
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Коронавирус в Украине активно распространяется.

За прошедшие сутки, 13 сентября, выявлены еще 3 тыс. 332 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, среди них 364 ребенка и 58 медиков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки обнаружили в таких регионах Украины:

  • Киеве — 412;
  • Харьковской области — 260;
  • Львовской области — 241;
  • Одесской области — 232
  • Луганской области — 214.

Госпитализировали в течение 13 сентября 718 больных.

Умерли за сутки 97 больных, выздоровели — 1 тыс. 404 пациента.

За сутки проведены 62 тыс. 725 тестирований на коронавирус.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:


  • заболели 2 млн 321 тыс. 156 человек;
  • выздоровели 2 млн 223 тыс. 272 пациента;
  • умерли 54 тыс. 457 больных.

Коронавирус в Украине, инфографика: Минздрав

Напомним, правительство недавно поддержало решение о введении привилегий для вакцинированных от COVID-19 украинцев.

Источник: Ракурс


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