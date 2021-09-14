В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «ВолиньPost»

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Коронавирус в Украине активно распространяется.

За прошедшие сутки, 13 сентября, выявлены еще 3 тыс. 332 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, среди них 364 ребенка и 58 медиков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки обнаружили в таких регионах Украины:

Киеве — 412;

Харьковской области — 260;

Львовской области — 241;

Одесской области — 232

Луганской области — 214.

Госпитализировали в течение 13 сентября 718 больных.

Умерли за сутки 97 больных, выздоровели — 1 тыс. 404 пациента.

За сутки проведены 62 тыс. 725 тестирований на коронавирус.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

заболели 2 млн 321 тыс. 156 человек;

выздоровели 2 млн 223 тыс. 272 пациента;

умерли 54 тыс. 457 больных.

Напомним, правительство недавно поддержало решение о введении привилегий для вакцинированных от COVID-19 украинцев.