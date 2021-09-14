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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «ВолиньPost»
Более 3 тыс. случаев коронавируса обнаружили в Украине за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n160102-bolee-3-tys-sluchaev-koronavirusa-obnarujili-v-ukraine-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине активно распространяется.
За прошедшие сутки, 13 сентября, выявлены еще 3 тыс. 332 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, среди них 364 ребенка и 58 медиков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Больше всего новых случаев коронавируса за сутки обнаружили в таких регионах Украины:
- Киеве — 412;
- Харьковской области — 260;
- Львовской области — 241;
- Одесской области — 232
- Луганской области — 214.
Госпитализировали в течение 13 сентября 718 больных.
Умерли за сутки 97 больных, выздоровели — 1 тыс. 404 пациента.
За сутки проведены 62 тыс. 725 тестирований на коронавирус.
За все время эпидемии коронавируса в Украине:
- заболели 2 млн 321 тыс. 156 человек;
- выздоровели 2 млн 223 тыс. 272 пациента;
- умерли 54 тыс. 457 больных.
Напомним, правительство недавно поддержало решение о введении привилегий для вакцинированных от COVID-19 украинцев.
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