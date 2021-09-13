Привитые. Фото: istock

https://racurs.ua/n160098-privilegii-dlya-vakcinirovannyh-vvel-kabmin-spisok.html

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Карантин в Украине усиливают, однако привитые от коронавируса получат привилегии.

Ограничения «желтой» и «красной» зон эпидемической опасности не будут распространяться на те заведения, в которых коллектив и посетители имеют COVID-сертификаты. Об этом говорится в постановлении Кабмина.

Проверять посетителей заведений будут с помощью внутреннего свидетельства о вакцинации, документы будут доступны в приложении «Дія».

Список привилегий:

лица с «желтым» или «зеленым» сертификатом о вакцинации могут пересекать границу без самоизоляции. Соответствующее правило касается и жителей, которые находятся на временно оккупированных территориях;

ограничения «красного» уровня не будут работать для образовательных учреждений, участников, работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов по условии наличия у всех участников «зеленого» сертификата;

ограничения «желтого» уровня не будут работать для образовательных учреждений, участников работников и организаторов массовых мероприятий, в частности, религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов при наличии в 80% участников «зеленого» сертификата.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса продолжается в Украине, а ученые предупреждают об угрозе новых COVID-вспышек. В то же время министр здравоохранения Виктор Ляшко предполагает возможное введение привилегий для вакцинированных.