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Понад 3 тис. випадків коронавірусу виявили в Україні за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n160102-ponad-3-tys-vypadkiv-koronavirusu-vyyavyly-v-ukrayini-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні активно поширюється.
За минулу добу, 13 вересня, виявлено ще 3 тис. 332 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 364 дитини та 58 медиків. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.
Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили в таких регіонах України:
- Києві — 412;
- Харківській області — 260;
- Львівській області — 241;
- Одеській області — 232;
- Луганській області — 214.
Госпіталізували впродовж 13 вересня 718 хворих.
Померли за добу 97 хворих, одужали — 1 тис. 404 пацієнти.
За добу здійснено 62 тис. 725 тестувань на коронавірус.
За весь час епідемії коронавірусу в Україні:
- захворіли 2 млн 321 тис. 156 осіб;
- одужали 2 млн 223 тис. 272 пацієнти;
- померли 54 тис. 457 хворих.
Нагадаємо, уряд нещодавно підтримав рішення про запровадження привілеїв для вакцинованих від COVID-19 українців.
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