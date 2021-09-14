В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «ВолиньPost»

https://racurs.ua/ua/n160102-ponad-3-tys-vypadkiv-koronavirusu-vyyavyly-v-ukrayini-za-dobu-infografika.html

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Коронавірус в Україні активно поширюється.

За минулу добу, 13 вересня, виявлено ще 3 тис. 332 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 364 дитини та 58 медиків. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили в таких регіонах України:

Києві — 412;

Харківській області — 260;

Львівській області — 241;

Одеській області — 232;

Луганській області — 214.

Госпіталізували впродовж 13 вересня 718 хворих.

Померли за добу 97 хворих, одужали — 1 тис. 404 пацієнти.

За добу здійснено 62 тис. 725 тестувань на коронавірус.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

захворіли 2 млн 321 тис. 156 осіб;

одужали 2 млн 223 тис. 272 пацієнти;

померли 54 тис. 457 хворих.

Нагадаємо, уряд нещодавно підтримав рішення про запровадження привілеїв для вакцинованих від COVID-19 українців.