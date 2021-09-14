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В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «ВолиньPost»

Понад 3 тис. випадків коронавірусу виявили в Україні за добу (ІНФОГРАФІКА)

14 вер 2021, 09:17
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Коронавірус в Україні активно поширюється.

За минулу добу, 13 вересня, виявлено ще 3 тис. 332 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 364 дитини та 58 медиків. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили в таких регіонах України:

  • Києві — 412;
  • Харківській області — 260;
  • Львівській області — 241;
  • Одеській області — 232;
  • Луганській області — 214.

Госпіталізували впродовж 13 вересня 718 хворих.

Померли за добу 97 хворих, одужали — 1 тис. 404 пацієнти.

За добу здійснено 62 тис. 725 тестувань на коронавірус.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:


  • захворіли 2 млн 321 тис. 156 осіб;
  • одужали 2 млн 223 тис. 272 пацієнти;
  • померли 54 тис. 457 хворих.

Коронавірус в Україні, інфографіка: МОЗ

Нагадаємо, уряд нещодавно підтримав рішення про запровадження привілеїв для вакцинованих від COVID-19 українців.

Джерело: Ракурс


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