Вакцину проти коронавірусу вироблятимуть у Харкові

https://racurs.ua/ua/n160105-vakcynu-proty-koronavirusu-vyroblyatymut-u-harkovi.html

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Виробництво вакцини від коронавірусу розпочне харківське підприємство «Лекхім». У 2022 році воно планує запустити виробництво вакцин у наповнених шприцах, в тому числі і вакцин проти COVID-19.

Зокрема, вироблятимуть вакцину CoronaVac китайської фармкомпанії Sinovac Biotech.

Про це повідомили у міській раді Харкова в понеділок, 13 вересня.

Секретар Харківської міської ради Ігор Терехов заявив, що підприємство збирається вкласти у виробництво вакцин приблизно 25−30 млн євро.

Цьогоріч група «Лекхім» стала офіційним постачальником вакцини CoronaVac в Україні. У компанії зазначили, що у період з 1 січня до 31 серпня 2021 року здійснили постачання 8 тис. 802 тис. 316 доз цього препарату в Україну.

Зокрема, понад 1,9 млн доз доставили у межах контракту між АТ «Лекхім» і ДП «Медзакупівлі України». А ще 6,8 млн доз привезли у межах контракту з компанією Crown Agents Limited.