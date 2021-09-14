Закон об олигархах Рада может рассмотреть и без заключения Венецианки. Фото: УП

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Закон об олигархах № 5599 не запрещает рассматривать во втором чтении до получения заключения Венецианской комиссии регламент Верховной Рады.

Подобные случаи уже дважды случались в течение каденции Рады IX созыва. Об этом заявил спикер Совета Дмитрий Разумков.

Он отметил, что с просьбой отправить законопроект в Европейскую комиссию за демократию через право обратились четыре оппозиционные фракции и уполномоченная Верховной Рады по правам человека.

Не обратить внимание на предложение всех оппозиционных фракций я не мог. Поэтому законопроект был отправлен в Венецианскую комиссию, — сказал председатель Верховной Рады.

Разумков уточнил, что важна позиция фракции «Слуга народа» относительно того, когда следует рассматривать законопроект во втором чтении.

Этот законопроект внесен президентом, большинство парламента его поддерживает. Думаю, выводы Венецианской комиссии должны нас только убедить в том, что мы все делаем правильно, — заявил он.



По словам Разумкова, в течение двух лет от Верховной Рады шесть раз поступали запросы к Венецианской комиссии с просьбой предоставить выводы относительно законопроектов.

Напомним, ранее депутаты от «Слуги народа» просили Разумкова не отправлять на экспертизу Венецианской комиссии законопроект об олигархах. Председатель фракции Давид Арахамия заявил, что на данный момент зарегистрировано 1 тыс. 200 правок к документу, поэтому пока невозможно сказать, в каком формате закон выйдет в конечной редакции.