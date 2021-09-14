Верховный суд хочет получить заключение КСУ по поводу судебной реформы

https://racurs.ua/n160112-verhovnyy-sud-hochet-poluchit-zakluchenie-ksu-po-povodu-sudebnoy-reformy.html

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Судебной реформой в Украине продолжают заниматься все заинтересованные субъекты самоуправления Фемиды.

Верховный суд планирует заседание пленума, на котором рассмотрят представление в Конституционный суд (КСУ) по поводу закона об Этическом совете при Высшем совете правосудия. Проект соответствующего документа в своем ТГ-канале обнародовала нардеп Ольга Совгиря.

Верховный суд хочет получить соответствующее заключение КСУ по поводу конституционности отдельных положений закона № 1635-IX в части реформы ВСП. Принятый летом закон предусматривает проверку на добродетель действующего состава ВСП и привлечение Этического совета для формирования нового (в составе совета будут международные эксперты).

В Этический совет войдут три человека из числа судей или судей в отставке, определенные Советом судей Украины, и три человека, определенные международными организациями.

В течение трех месяцев со дня утверждения его состава совет будет оценивать соответствие членов ВСП (кроме главы Верховного суда), избранных (назначенных) до вступления в силу этого закона, критериям профессиональной этики и добродетели.

После рекомендаций Этического совета съезды судей (адвокатов или ученых), конференция прокуроров имеют три месяца, чтобы отреагировать — уволить или принять решение об оставлении члена ВСП в должности. Если решение не будет принято, то член ВСП считается «уволенным на основании закона». В законе определен ключевой голос независимых международных экспертов в Этическом совете, а срок его полномочий составит шесть лет.

13 сентября Совет судей Украины не смог избрать своих членов этого совета. После этого президент Украины немедленно созвал совещание на Банковой с участием судей, нардепов и послов стран «Большой семерки».