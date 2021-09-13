Зеленский спасает судебную реформу — президент зовет на Банковую Фемиду и послов G7

https://racurs.ua/n160078-zelenskiy-spasaet-sudebnuu-reformu-prezident-zovet-na-bankovuu-femidu-i-poslov-g7.html

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Президент Владимир Зеленский спасает судебную реформу. В Офисе президента Украины в четверг, 16 сентября, состоится рабочая встреча с участием руководителей органов судейского управления, в частности председателя Совета судей, Верховного суда, представителей парламента, а также послов «Большой семерки».

Так глава государства отреагировал на блокирование избрания Советом судей Украины своих представителей в Этическом совете, призванном перезагрузить Высший совет правосудия (ВСП).

Совет судей Украины должен делегировать трех представителей в Этический совет. Однако на сегодняшнем заседании Совет судей не смог делегировать своих членов. У Зеленского заявили об «обеспокоенности прогрессом судебной реформы из-за остановки важнейшей ее части — очищении судебной системы».