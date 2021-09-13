Зеленський рятує судову реформу — президент кличе на нараду Феміду і послів G7, фото - УП

https://racurs.ua/ua/n160078-zelenskyy-ryatuie-sudovu-reformu-prezydent-klyche-na-naradu-femidu-i-posliv-g7.html

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Президент Володимир Зеленський рятує судову реформу. В Офісі президента України у четвер, 16 вересня, відбудеться робоча зустріч за участю очільників органів суддівського урядування, зокрема голови Ради суддів, Верховного суду, представників парламенту, а також послів «Великої сімки».

Так глава держави відреагував на блокування обрання Радою суддів України своїх представників до Етичної ради, що мусить перезавантажити Вищу раду правосуддя (ВРП).

Рада суддів України повинна делегувати трьох представників до Етичної ради. Однак на сьогоднішньому засіданні Рада суддів не змогла делегувати своїх членів. В Зеленського заявили «занепокоєння щодо прогресу судової реформи через зупинку найважливішої її частини — очищення судової системи».