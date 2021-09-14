Профессиональная заправка принтера — простое решение серьезных проблем

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Многофункциональные устройства оснащены высококачественными расходниками нового поколения, которые отличаются прочностью корпуса и надежностью сборки. Независимо от нормы расхода картриджа, рано или поздно потребуется заправка принтера тонером. Для получения качественной печати осуществляется правильная разборка и сборка устройства. Не последнюю роль в этом деле играет выбор марки тонера, а также некоторые технические особенности процесса зарядки.

Профессиональное обслуживание оргтехники на высоком уровне выполняют сотрудники компании «Киев ИТ Сервис».

Подводные камни самостоятельной заправки

Интернет открывает новые горизонты для пользователей. В свободном доступе здесь можно найти инструкции по заправке картриджей самых разных моделей. Все это побуждает аматоров IT-индустрии браться за самостоятельную зарядку расходников. Тем не менее ограниченность в знаниях, особенно в понимании конструктивных особенностей печатной техники, приводит к совершению серьезных ошибок. Как следствие, неправильно собранное устройство станет причиной:

появления различных дефектов печати;

быстрого износа основных узлов и отдельных механизмов;

сбоя работы лазерного принтера или выхода его из строя.

К тому же несовместимый тонер (нередко бывает, что недобросовестные продавцы предоставляют подделки) в лучшем случае способствует некачественной печати, а в худшем — нарушает работоспособность печатающего устройства. В результате ремонт МФУ обойдется пользователю в достаточно круглую сумму. В то же время очень часто при очистке модулей или сборке картриджа неопытные пользователи повреждают конструкционные элементы. Из-за подобных дефектов техника быстро выйдет из строя и на ее восстановление уйдут солидные суммы.

Все перечисленные риски не стоят того, чтобы самостоятельно выполнять зарядку расходника. Лучше доверить это кропотливое дело профессионалам сервисного центра «Киев ИТ Сервис». Специалисты компании проводят разборку и сборку устройств по высшему разряду, благодаря чему техника работает не хуже новой.

Заправка принтера. Опыт профессионалов

Высокая квалификация является ключевой составляющей успешного обслуживания оргтехники. Именно на это делают ставку сотрудники компании «Киев ИТ Сервис». Многолетний опыт работы с картриджами таких известных брендов, как HP, Canon, Samsung, Brother и Xerox вносит неоценимый вклад в профессионализм команды. Вместе с этим постоянное изучение инноваций в сфере МФУ, а также исследование новых моделей повышает уровень квалификации сотрудников. Правильный подход к тому, как заправить картридж для принтера, позволяет мастерам решать не только проблему закончившегося тонера, но и разные дефекты печати. Нередко эти неполадки возникают по причине:

переполненного бункера отработки;

износа фотобарабана, лезвия подбора или очистки;

отработанного ресурса вала первичного заряда;

налипания запекшегося порошка на дозирующем лезвии;

отсутствия смазки на контактах ролика переноса изображения и светочувствительного рецептора.

Обнаружить эти и многие другие дефекты тонерного картриджа возможно только при проведении диагностики устройства. Этим и занимаются специалисты сервисного центра. Более того, в процессе сборки опытные мастера:

тщательно очищают тонерный бункер и отсек отработки сервисным пылесосом;

обрабатывают фотобарабан старт-пудрой для плавного скольжения модуля по кромке лезвия;

смазывают все контактные места графитовой смазкой;

при необходимости заменяют изношенные детали;

заправляют расходник тем количеством тонера, которое заявлено производителем.

По завершении они обязательно выполняют пробную печать, которая позволяет оценить качество выполненной зарядки. Вдобавок компания предоставляет гарантию на все проведенные работы. Тогда при обнаружении каких-то неполадок пользователем может спокойно обратиться в сервисный центр за помощью.

Таким образом, всего лишь одна процедура заправки принтера, позволит выявить и решить серьезные проблемы с печатью. Все эти тонкости и секреты знают только профессионалы, хорошо разбирающиеся в печатной технике нового поколения.

Сервис мечты

Пользователи лазерных принтеров, которым нужна срочная заправка картриджа, мечтают о том, чтобы быстро и недорого решить возникшую проблему. По этой причине сервисный центр «Киев ИТ Сервис» работает без выходных и праздничных дней. Это значит, что мастер находится в режиме ожидания и всегда готов выехать на заказ при поступлении заявки/звонка. В течение 2−3 часов он будет на месте и сможет заправить расходник всего за 10−20 минут. При этом он выполнит:

очистку основных деталей и двух бункеров;

смазку контактов;

пробную печать.

Минимальная стоимость процедуры составляет 149 грн. При более сложных конструктивных особенностях моделей (особенно не слишком распространенных) или применении дорогостоящих марок тонера цена, естественно, будет больше. Также на тариф влияет и многие другие факторы. Специалисты компании быстро и качественно производят зарядку самых различных образцов, потому что у них на складе всегда есть в наличии:

тонеры всех цветов;

расходные материалы;

запчасти.

Кроме заправки расходников, сервисный центр занимается продажей новых и закупкой использованных картриджей. В их услуги входит ремонт МФУ различного уровня сложности. При этом мастера успешно выполняют перепрошивку и замену смарт-карт, чипов и микросхем на материнской плате. Клиентам компании предоставляются:

1. Скидки, акции, бонусные программы, розыгрыши призов.

2. Возможность оплаты разными способами (наличкой, безналичный, банковской картой, в кредит).

3. Бесплатный выезд мастера на вызов.

Заказать все виды услуг можно на сайте https://kiev-itservice.com.ua, оформив заявку или позвонив по телефону. В заполняемой форме указывается модель по производителю и модификация, а также контактные данные. Дальше дело за профессионалами!