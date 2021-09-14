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Ракурс
Чи введуть в Україні обов'язкову вакцинацію, розповів Шмигаль. Фото: УП

Чи введуть в Україні обов’язкову вакцинацію, розповів Шмигаль

14 вер 2021, 12:36
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Обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу не планує запроваджувати Кабінет міністрів. Водночас уряд налаштований мотивувати людей добровільно робити щеплення.

Для заохочення вакцинації планують створити нову соціальну рекламу, а також запропонувати українцям мотивуючі фактори. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час прес-конференції.

Ми не можемо вводити обов’язкову вакцинацію для окремої людини, але можемо вводити обов‘язок вакцинації навчального закладу і батьки цього вимагають, — уточнив він.

За словами політика, заклади у «жовтій» зоні працюватимуть лише за наявності вакцинації колективів та відвідувачів. Вони мають отримати хоча б першу дозу вакцини.


Шмигаль також заявив, що ймовірно, наступного року проходитиме ревакцинація, оскільки з’являються нові штами хвороби.

Нагадаємо, в Україні впродовж 14 днів розглянуть питання потрібності вакцинації від коронавірусу третьою дозою.

Джерело: Ракурс


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