Чи введуть в Україні обов'язкову вакцинацію, розповів Шмигаль. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n160123-chy-vvedut-v-ukrayini-obov-yazkovu-vakcynaciu-rozpoviv-shmygal.html

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Обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу не планує запроваджувати Кабінет міністрів. Водночас уряд налаштований мотивувати людей добровільно робити щеплення.

Для заохочення вакцинації планують створити нову соціальну рекламу, а також запропонувати українцям мотивуючі фактори. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час прес-конференції.

Ми не можемо вводити обов’язкову вакцинацію для окремої людини, але можемо вводити обов‘язок вакцинації навчального закладу і батьки цього вимагають, — уточнив він.

За словами політика, заклади у «жовтій» зоні працюватимуть лише за наявності вакцинації колективів та відвідувачів. Вони мають отримати хоча б першу дозу вакцини.

Шмигаль також заявив, що ймовірно, наступного року проходитиме ревакцинація, оскільки з’являються нові штами хвороби.

Нагадаємо, в Україні впродовж 14 днів розглянуть питання потрібності вакцинації від коронавірусу третьою дозою.