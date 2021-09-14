Острів Гренландія. Фото:

https://racurs.ua/ua/n160122-klimat-grenlandiyi-perehodyt-u-novu-fazu-fiksuutsya-nebuvali-zlyvy-y-hurtovyny.html

Ракурс

Клімат Гренландії, найбільшого острова на Землі, змінюється й переходить у нову фазу.

Про зміни на острові свідчать погодні примхи — у серпні метеостанція Гренландії зафіксувала дощ, а у вересні тропічний ураган «Ларрі» приніс заметіль. Крім того, вчені виявили, що в минулому тисячолітті льодовики зовсім інакше реагували на потепління. Метеорологи зазначаються, що літо 2021 року в Гренландії було надзвичайно теплим і закінчилося екстремальними вітрами зі швидкістю до 24 м/с і поривами до 40 м/с. Також фіксувалося масштабне танення, що утворило гігантські озера і маленькі річки. Про це пише агентство NPR.

Зазначається, що злива 20 серпня лила кілька годин. Що найдивніше, її зафіксували в найвищій точці острова. Нічого подібного останні 40 років на острові не було. Заметіль у вересні зареєстрували також на метеостанції на висоті більше 3 км над рівнем моря. Такі явища фахівці назвали симптомами зміни погодних умов.

Про зміну клімату свідчить і недавнє дослідження, опубліковане в Nature Geoscience. Науковці проаналізували хімічний склад керна довжиною 140 м, видобутого з крижаної шапки. Виявилося, що в минулому тисячолітті льодовики під час потепління клімату збільшувалися, проте зараз з підвищенням температури в Арктиці крижана шапка руйнується.

Багато хто з цих прибережних крижаних шапок зараз тануть настільки сильно, що ці неймовірні архіви знаходяться під великою загрозою зникнення назавжди, — цитує прес-служба Інституту дослідження пустель слова співавтора дослідження Сари Дас.

Нагадаємо, у березні під льодом Ґренландії були знайдені залишки рослин. Міжнародна група вчених з’ясувала, що під крижаним щитом Ґренландії, ймовірно, ще мільйон років тому була присутня тайга.