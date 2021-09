Зміни клімату. Фото: istock

Зміни клімату налякали вчених — глобальний аналіз показав, що кількість екстремально жарких днів, коли температура досягла +50° C, збільшилася у два рази за останні 40 років.

Тепер вони фіксуються в більшій кількості регіонів планети, впливаючи на здоров’я і нормальне життя людей. Про це повідомляє Gismeteo.

Вчені встановили, що загальна кількість спекотних днів при максимальній температурі +50° C і вище зростала кожні 10 років з 1980 року. Між 1980 роком і 2009 роками днів зі спекою вище +50° C було приблизно 14 на рік. Вже починаючи з 2010 року по 2019 рік це число збільшилося до 26. Водночас температура +45° C і вище реєструвалася в середньому більше ніж два тижні в році.

Це збільшення кліматологи пояснюють спалюванням викопного палива. Аномально висока температура повітря може бути смертельною для людини та природи, а також створювати проблеми для будівель, доріг та електромереж.

Температура +50° C характерна переважно для Близького Сходу і регіонів Перської затоки. Цього літа були встановлені рекорди температур +48,8° C в Італії та +49,6 ° C в Канаді, вчені попередили, що дні, коли температура наближається або перевищує +50° C, очікуються і в інших місцях.

Підвищення не було рівномірним по всій планеті — в Східній Європі, на півдні Африки та Бразилії спостерігалося зростання максимальних температур більш ніж на 1° C, а в Арктиці і на Близькому Сході зареєстровано підвищення на 2° C.

Спека підсилює ризик засух і лісових пожеж, зміна клімату стає важливою рушійною силою опустелювання раніше густонаселених і родючих районів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зміни клімату турбують уряд Німеччини, у зв’язку з цим в їдальнях університетах Берліна більше не будуть подавати м’ясо. Таке рішення було прийнято заради скорочення вуглецевого сліду столиці.

