Изменения климата. Фото: istock

https://racurs.ua/n160121-anomalno-jarkih-dney-stalo-kriticheski-mnogo-uchenye-but-trevogu.html

Ракурс

Изменения климата напугали ученых — глобальный анализ показал, что количество экстремально жарких дней, когда температура достигла +50°C, увеличилось в два раза за последние 40 лет.

Теперь они фиксируются в большем количестве регионов планеты, влияя на здоровье и нормальную жизнь людей. Об этом сообщает Gismeteo.

Ученые установили, что общее количество жарких дней при максимальной температуре +50 °C и выше росло каждые 10 лет с 1980 года. Между 1980 годом и 2009 годами дней с жарой выше +50 °C было примерно 14 в году. Уже начиная с 2010 года по 2019 год это число увеличилось до 26. В то же время температура +45 °C и выше регистрировалась в среднем больше чем две недели в году.

Это увеличение климатологи объясняют сжиганием ископаемого топлива. Аномально высокая температура воздуха может быть смертельной для человека и природы, а также создавать проблемы для зданий, дорог и электросетей.

Температура +50 °C характерна преимущественно для Ближнего Востока и регионов Персидского залива. Этим летом были установлены рекорды температур +48,8 °C в Италии и +49,6 °C в Канаде, ученые предупредили, что дни, когда температура приближается или превышает +50 °C, ожидаются и в других местах.

Повышение не было равномерным по всей планете — в Восточной Европе, на юге Африки и Бразилии наблюдался рост максимальных температур более чем на 1 °C, а в Арктике и на Ближнем Востоке зарегистрировано повышение на 2 °C.

Жара усиливает риск засух и лесных пожаров, изменение климата становится важной движущей силой опустынивания ранее густонаселенных и плодородных районов.

Напомним, ранее мы сообщали, что изменения климата беспокоят правительство Германии, в связи с этим в столовых университетах Берлина больше не будут подавать мясо. Такое решение было принято ради сокращения углеродного следа столицы.

Источник: Gismeteo