Началась «упаковка» Триумфальной арки в Париже. Фото: Parisien

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Ракурс

Триумфальную арку начали обертывать тканью по проекту американского скульптора и художника болгарского происхождения Христо Явашева.

Работы продлятся еще несколько дней. В итоге арка должна выглядеть, как подарочная упаковка, передает Parisien.

Чтобы покрыть тканью весь памятник, требуется не менее 25 тыс. кв. м ткани, а также 3 тыс. м красной веревки. В оборачивании участвуют 95 человек. За тем, как происходит монтаж, можно наблюдать в реальном времени.

Отмечается, что реализация проекта обойдется в 14 млн евро, однако он оплачивается без государственных субсидий благодаря продаже оригинальных работ Христо.

Открытие проекта запланировано на 18 сентября, его можно будет увидеть в течение 16 дней до 3 октября.

Христо заработал всемирную известность своими масштабными инсталляциями — «упакованными» зданиями, достопримечательностями и ландшафтными объектами, в том числе «оберткой» Рейхстага.

Он скончался 31 мая 2020 года и не успел сделать «обертку» для Триумфальной арки. Мечту художника осуществил его племянник Владимир Явашев.

Источник: Parisien