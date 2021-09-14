Почалася «упаковка» Тріумфальної арки в Парижі. Фото: Parisien

https://racurs.ua/ua/n160120-pochalasya-upakovka-triumfalnoyi-arky-v-paryji-foto-video.html

Ракурс

Тріумфальну арку почали обгортати тканиною за проектом американського скульптора і художника болгарського походження Христо Явашева.

Роботи триватимуть ще кілька днів. В результаті арка повинна виглядати, як подарункова упаковка, передає Parisien.

Щоб покрити тканиною весь пам’ятник, потрібно не менше ніж 25 тис. кв. м тканини, а також 3 тис. м червоної мотузки. У роботі беруть участь 95 людей. За тим, як відбувається монтаж, можна спостерігати в реальному часі.

Відзначається, що реалізація проекту обійдеться в 14 млн євро, однак він оплачується без державних субсидій завдяки продажу оригінальних робіт Христо.

Відкриття проекту запланували на 18 вересня, його можна буде побачити протягом 16 днів до 3 жовтня.

Христо здобув всесвітню популярність своїми масштабними інсталяціями — «упакованими» будівлями, пам’ятками та ландшафтними об'єктами, зокрема «обгорткою» Рейхстагу.

Він помер 31 травня 2020 року і не встиг зробити «обгортку» для Тріумфальної арки. Мрію художника здійснив його племінник Володимир Явашев.