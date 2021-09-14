Компроматом про корупцію шантажувало політиків угруповання інтернет-вимагачів

Викрите угрупування інтеренет-вимагачів, фото

https://racurs.ua/ua/n160119-kompromatom-pro-korupciu-shantajuvalo-politykiv-ugrupovannya-internet-vymagachiv.html

Ракурс

Фейковий компромат про корупцію та інші провокаційні та недостовірні відомості про посадовців, політиків, бізнесменів та їхніх родичів розповсюджувало з метою вимагання грошей викрите кіберполіцією злочинне угруповання.

До складу угруповання входили п’ятеро осіб, які розміщували провокаційні та недостовірні відомості на 13 підконтрольних веб-сайтах. Про це повідомляє прес-служба Департаменту кіберполіції Нацполіції України.

Відповідні матеріали передусім були про корупційну діяльність «героїв». Також правопорушники незаконно збирали, зберігали та публікували у ЗМІ конфіденційну інформацію про осіб без їхньої згоди.

Зазначається, що відповідна інформація поширювалася, доки потерпілі не зверталися з проханням видалити її з сайту на вказану на інтернет-ресурсах адресу електронної пошти.

У відповіді фігуранти вимагали гроші у криптовалюті та надавали інструкції для їхнього перерахунку на електронні гаманці. На цей час встановлено четверо потерпілих, які перерахували зловмисникам від 150 до 200 тис. грн, — зазначають у поліції.

Наразі відбуваються сім обшуків в офісі та оселях фігурантів у Чернігівській, Київській областях та у столиці. Відкрите кримінальне провадження за ч. 4 ст. 189 (вимагання) та ч. 2 ст. 182 (порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу. Фігурантам загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років.

Тривають слідчі дії.