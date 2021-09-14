Разоблачена группировка интеренет-вымогателей

https://racurs.ua/n160119-kompromatom-o-korrupcii-shantajtrovala-politikov-gruppirovka-internet-vymogateley.html

Ракурс

Фейковый компромат о коррупции и другие провокационные и недостоверные сведения о должностных лицах, политиках, бизнесменах и их родственниках распространяла с целью вымогательства денег разоблаченная киберполицией преступная группировка

В состав группировки входили пять человек, которые размещали провокационные и недостоверные сведения на 13 подконтрольных сайтах. Об этом сообщает пресс-служба Департамента киберполиции Нацполиции Украины.

Соответствующие материалы прежде всего были о коррупционной деятельности «героев». Также правонарушители незаконно собирали, хранили и публиковали в СМИ конфиденциальную информацию о лицах без их согласия.

Отмечается, что соответствующая информация распространялась, пока потерпевшие не обращались с просьбой удалить ее с сайта на указанный на интернет-ресурсах адрес электронной почты.

В ответе фигуранты требовали деньги в криптовалюте и предоставляли инструкции для их перевода на электронные кошельки. В настоящее время установлено четверо потерпевших, которые перечислили злоумышленникам от 150 до 200 тыс. грн — отмечают в полиции.

В настоящее время проходят семь обысков в офисе и домах фигурантов в Черниговской, Киевской областях и в столице. Открытое уголовное производство по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса. Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Продолжаются следственные действия.