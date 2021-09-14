Минздрав будет отслеживать украинцев, контактировавших с COVID-больными. Фото: Укринформ

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Украинцев, которые контактировали с больными коронавирусом лицами, будут отслеживать.

Сейчас каждый человек, который имеет симптомы или признаки ОРВИ, должен обратиться к своему врачу и ему должны предложить быстрый тест на антиген. В Украине есть около 2 млн антиген-тестов, они распределены на уровне семейной медицины. Каждый врач должен назначать такой тест пациенту с признаками ОРВИ. Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью для издания «Лига. Life».

Если у врача нет быстрого теста на антиген, он может забрать материал у пациента на ПЦР и направить его в ближайший центр контроля и профилактики болезней. Такой тест сделают там в течение суток, без очереди. Он будет бесплатный и врачу первички вернется результат, — отметил Кузын.

Также будут тестировать тех лиц, которые контактировали с инфицированными, это предусмотрено обновленными противоэпидемическими правилами. Предполагается, что, если человек, который был в контакте с больным коронавирусной инфекцией, должен обязательно протестироваться через три-пять дней после последнего контакта, особенно когда у него появляются симптомы.

Кузин рассказал, что существует приказ Минздрава о том, как происходит отслеживание контактов. Первый сбор информации или первый контакт с больным человеком должен происходить на уровне семейного врача. Медик должен собрать первичный эпиданализ — выяснить место работы и место жительства, узнать о вакцинации и количество контактных лиц. Эту информацию вносят в электронную систему здравоохранения, после регистрации она передается в Центр контроля и профилактики болезней.

Каждое утро врач-эпидемиолог соответствующей области, территории или района получает информацию о новых случаях инфицирования. Имея контактные данные инфицированного и его контактов, обзванивает их, чтобы выяснить или уточнить эпидемический анамнез.

Выборочно смотрим в областях, сколько таких контактов нашли, направили ли их на тестирование. В зависимости от показателей, требуем от центра контроля и профилактики болезней, чтобы по крайней мере относительно 75% заболевших провели полноценное эпидемиологическое обследование. Иногда бывают сбои, когда, например, не вносят мобильный номер или ошибаются в цифре, когда его записывают, и тогда невозможно дозвониться до человека, — добавил главный санврач.



Напомним, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказывал, что началом новой волны коронавируса будет считаться переход региона к «оранжевой» зоны карантина. Оранжевый уровень является предупреждающим перед красным и признаком того, что нагрузка на систему еще контролируемая, но уже на грани резерва.

Источник: «Лига. Life»