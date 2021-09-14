МОЗ відстежуватиме українців, які контактували з COVID-хворими. Фото: Укрінформ

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Українців, які контактували з хворими на коронавірус особами, відстежуватимуть.

Зараз кожна людина, яка має симптоми або ознаки ГРВІ, має звернутися до свого лікаря і їй мають запропонувати швидкий тест на антиген. В Україні є близько 2 млн антиген-тестів, вони розподілені на рівні сімейної медицини. Кожен лікар має призначати такий тест пацієнтові з ознаками ГРВІ. Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю для видання «Ліга. Life».

Якщо у лікаря немає швидкого тесту на антиген, він може забрати матеріал у пацієнта на ПЛР і направити його до найближчого центру контролю та профілактики хвороб. Такий тест зроблять там упродовж доби, без черги. Він буде безоплатний і лікарю первинки повернеться результат, — зазначив Кузын.

Також тестуватимуть тих осіб, які контактували з інфікованими, це передбачено оновленими протиепідемічними правилами. Передбачається, якщо людина, яка була в контакті з хворим на коронавірусну інфекцію, має обов’язково протестуватись через три-п'ять днів після останнього контакту, особливо коли в неї з’являються симптоми.

Кузін розповів, що існує наказ Міністерства охорони здоров’я про те, як відбувається відстеження контактів. Перший збір інформації або перший контакт з хворою людиною має відбуватися на рівні сімейного лікаря. Медик повинен зібрати первинний епіданаліз — з’ясувати місце роботи та місце проживання, дізнатися про вакцинацію та кількість контактних осіб. Цю інформацію вносять в електронну систему охорони здоров’я, після реєстрації вона передається в Центр контролю та профілактики хвороб.

Щоранку лікар-епідеміолог відповідної області, території або району отримує інформацію про нові випадки інфікування. Маючи контактні дані інфікованого і його контактів, обдзвонює їх, щоб з’ясувати або уточнити епідемічний анамнез.

Вибірково дивимося в областях, скільки таких контактів знайшли, чи скерували їх на тестування. Залежно від показників, вимагаємо від Центру контролю та профілактики хвороб, щоб принаймні щодо 75% захворілих провели повноцінне епідеміологічне обстеження. Інколи бувають збої, коли, наприклад, не вносять мобільний номер або помиляються в цифрі, коли його записують, і тоді неможливо дотелефонуватись до людини, — додав головний санлікар.



Нагадаємо, головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповідав, що початком нової хвилі коронавірусу вважатиметься перехід регіону до «помаранчевої» зони карантину. Помаранчевий рівень є попереджувальним перед червоним та ознакою того, що навантаження на систему ще контрольоване, але вже на межі резерву.

Джерело: «Ліга. Life»