Бюджет. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n160117-budjet-2022-nakormyat-grajdane-nardep-raskryl-plany-pravitelstva.html

Ракурс

Бюджет-2022 года планируют собрать благодаря налогам с физических лиц на 23 млрд грн, а по налогу на предприятия соберут всего 18 млрд грн.

С ренты примут только 3, 5 млрд грн в бюджет. Об этом сообщил народный депутат от фракции «Голоса» Ярослав Железняк в своем Telegram.

В частности, теперь известно, что бюджет будут закладывать следующим образом:

ВВП — 5368 млрд;

дефицит — 188 млрд;

доходы — 1219 млрд;

расходы — 1407 млрд;

кредиты — 529 млрд;

погашение и обслуживание государственного долга — 560 млрд.

Подробная раскладка расходов сейчас находится на согласовании. Все дополнительные запросы будут удовлетворять после принятия закона № 5600 и в виде поправок от депутатов.

Известно, что расходы на медицину увеличатся на 34 млрд, что значительно меньше обещанных 5% от ВВП. В образовании будет наблюдаться небольшое увеличение финансирования. На программу регионального развития ДФРР заложено 11 млрд (для сравнения, в этом году — 4,5). За эти средства будут ремонтироваться округа.

Напомним, ранее мы сообщали, что финансирование жилищно-коммунальных субсидий критическое, деньги на эти расходы заканчиваются в государственном бюджете на 2021 год.