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Ракурс
Бюджет. Фото: УНИАН

Бюджет-2022 «накормят» граждане — нардеп раскрыл планы правительства

14 сен 2021, 11:39
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Бюджет-2022 года планируют собрать благодаря налогам с физических лиц на 23 млрд грн, а по налогу на предприятия соберут всего 18 млрд грн.

С ренты примут только 3, 5 млрд грн в бюджет. Об этом сообщил народный депутат от фракции «Голоса» Ярослав Железняк в своем Telegram.

В частности, теперь известно, что бюджет будут закладывать следующим образом:

  • ВВП — 5368 млрд;
  • дефицит — 188 млрд;
  • доходы — 1219 млрд;
  • расходы — 1407 млрд;
  • кредиты — 529 млрд;
  • погашение и обслуживание государственного долга — 560 млрд.

Подробная раскладка расходов сейчас находится на согласовании. Все дополнительные запросы будут удовлетворять после принятия закона № 5600 и в виде поправок от депутатов.


Известно, что расходы на медицину увеличатся на 34 млрд, что значительно меньше обещанных 5% от ВВП. В образовании будет наблюдаться небольшое увеличение финансирования. На программу регионального развития ДФРР заложено 11 млрд (для сравнения, в этом году — 4,5). За эти средства будут ремонтироваться округа.

Напомним, ранее мы сообщали, что финансирование жилищно-коммунальных субсидий критическое, деньги на эти расходы заканчиваются в государственном бюджете на 2021 год.

Источник: Ракурс


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