Александр Усик, скриншот видео

https://racurs.ua/n160116-usik-neojidanno-rashvalil-svoego-buduschego-sopernika-video.html

Ракурс

Александр Усик, известный 34-летний украинский спортсмен, снял видеообращение к своему будущему сопернику — чемпиону мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа.

Это видео опубликовано на странице в Твиттере промоутерской компании Matchroom Boxing.

Видео начинается с момента общения Усика с его бывшим соперником Тони Белью, который сказал украинскому спортсмену, демонстрировавшему добытые на ринге пояса, что он — суперзвезда. Усик ответил, что не является суперзвездой и попросил перевести это британцу.

В конце этого ролика Усик обращается к Джошуа.

Эй, Энтони. Я передаю тебе привет. Ты — очень хороший боксер. Ты — суперзвезда, — заявляет он.

Усик и Джошуа предстоит встретиться на ринге 25 сентября в Лондоне. На кону будут чемпионские титулы WBA, WBO, IBF и IBO, которыми владеет Джошуа.

Напомним, недавно Усик ради эффектного снимка сфотографировался на железнодорожных путях. В ответ в «Укрзализныце» попросили его больше не нарушать правила, чтобы не «быть примером для своих поклонников».