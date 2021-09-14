Олександр Усик, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n160116-usyk-nespodivano-rozhvalyv-svogo-maybutnogo-supernyka-video.html

Ракурс

Олександр Усик, відомий 34-річний український спортсмен, зняв відеозвернення до свого майбутнього суперника — чемпіону світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі британця Ентоні Джошуа.

Це відео опубліковане на сторінці у Твіттері промоутерської компанії Matchroom Boxing.

Відео розпочинається з моменту спілкування Усика з його колишнім суперником Тоні Белью, який сказав українському спортсмену, котрий демонстрував здобуті на рингу пояси, що він — суперзірка. Усик відповів, що не є суперзіркою і попросив перекласти це британцеві.

Наприкінці цього ролика Усик звертається до Джошуа.

Ей, Ентоні. Я передаю тобі привіт. Ти — дуже хороший боксер. Ти — суперзірка, — заявляє він.

Усик та Джошуа мають зустрітися на ринзі 25 вересня у Лондоні. На кону будуть чемпіонські титули WBA, WBO, IBF і IBO, якими володіє Джошуа.

Нагадаємо, нещодавно Усик заради ефектного знімку сфотографувався на залізничній колії. У відповідь в «Укрзалізниці» попросили його більше не порушувати правил, щоб не «бути прикладом для своїх шанувальників».