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Ракурс
Бюджет. Фото: УНИАН

Бюджет-2022 «нагодують» громадяни — нардеп розкрив плани уряду

14 вер 2021, 11:39
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Бюджет-2022 року планують зібрати шляхом податків на фізичних осіб на 23 млрд грн, а з податку на підприємства зберуть усього 18 млрд грн.

З ренти візьмуть лише 3,5 млрд грн до бюджету. Про це повідомив народний депутат від фракції «Голосу» Ярослав Железняк у своєму Telegram.

Зокрема, наразі відомо, що бюджет закладатимуть таким чином:

  • ВВП — 5368 млрд;
  • дефіцит — 188 млрд;
  • доходи — 1219 млрд;
  • витрати — 1407 млрд;
  • кредити — 529 млрд;
  • погашення та обслуговування державного боргу — 560 млрд.

Детальна розкладка витрат наразі перебуває на узгодженні. Усі додаткові запити будуть задовольняти після прийняття закону № 5600 і у вигляді правок від депутатів.


Наразі відомо, що витрати на медицину збільшаться на 34 млрд, що значно менше обіцяних 5% від ВВП. В освіті спостерігатиметься невелике збільшення фінансування. На програму регіонального розвитку ДФРР закладено 11 млрд (для порівняння, у цьому році — 4,5). За ці кошти ремонтуватимуться округи.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що фінансування житлово-комунальних субсидій критичне, гроші на ці видатки закінчуються в державному бюджеті на 2021 рік.

Джерело: Ракурс


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