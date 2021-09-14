Бюджет. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/ua/n160117-budjet-2022-nagoduut-gromadyany-nardep-rozkryv-plany-uryadu.html

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Бюджет-2022 року планують зібрати шляхом податків на фізичних осіб на 23 млрд грн, а з податку на підприємства зберуть усього 18 млрд грн.

З ренти візьмуть лише 3,5 млрд грн до бюджету. Про це повідомив народний депутат від фракції «Голосу» Ярослав Железняк у своєму Telegram.

Зокрема, наразі відомо, що бюджет закладатимуть таким чином:

ВВП — 5368 млрд;

дефіцит — 188 млрд;

доходи — 1219 млрд;

витрати — 1407 млрд;

кредити — 529 млрд;

погашення та обслуговування державного боргу — 560 млрд.

Детальна розкладка витрат наразі перебуває на узгодженні. Усі додаткові запити будуть задовольняти після прийняття закону № 5600 і у вигляді правок від депутатів.

Наразі відомо, що витрати на медицину збільшаться на 34 млрд, що значно менше обіцяних 5% від ВВП. В освіті спостерігатиметься невелике збільшення фінансування. На програму регіонального розвитку ДФРР закладено 11 млрд (для порівняння, у цьому році — 4,5). За ці кошти ремонтуватимуться округи.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що фінансування житлово-комунальних субсидій критичне, гроші на ці видатки закінчуються в державному бюджеті на 2021 рік.