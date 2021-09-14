Остров Гренландия. Фото:

https://racurs.ua/n160122-klimat-grenlandii-perehodit-v-novuu-fazu-fiksiruutsya-nebyvalye-livni-i-meteli.html

Ракурс

Климат Гренландии, крупнейшего острова на Земле, меняется и переходит в новую фазу.

Об изменениях на острове свидетельствуют погодные капризы — в августе метеостанция Гренландии зафиксировала дождь, а в сентябре тропический ураган «Ларри» принес метель. Кроме того, ученые обнаружили, что в прошлом тысячелетии ледники совершенно иначе реагировали на потепление. Метеорологи указываются, что лето 2021 года в Гренландии было чрезвычайно теплым и закончилось экстремальными ветрами со скоростью до 24 м/с и порывами до 40 м/с. Также фиксировалось, что масштабное таяние создало гигантские озера и маленькие реки. Об этом пишет агентство NPR.

Отмечается, что ливень 20 августа лил несколько часов. Что самое удивительное, его зафиксировали в самой высокой точке острова. Ничего подобного последние 40 лет на острове не было. Метель в сентябре зарегистрировали также на метеостанции на высоте более 3 км над уровнем моря. Такие явления специалисты назвали симптомами изменения погодных условий.

Об изменении климата свидетельствует и недавнее исследование, опубликованное в Nature Geoscience. Ученые проанализировали химический состав керна длиной 140 м, добытого из ледяной шапки. Оказалось, что в прошлом тысячелетии ледники во время потепления климата увеличивались, однако сейчас с повышением температуры в Арктике ледяная шапка разрушается.

Многие из этих прибрежных ледяных шапок сейчас тают настолько сильно, что эти невероятные архивы находятся под большой угрозой исчезновения навсегда, — цитирует пресс-служба Института исследования пустынь слова соавтора исследования Сары Дас.

Напомним, в марте подо льдом Гренландии были найдены остатки растений. Международная группа ученых выяснила, что под ледяным щитом Гренландии, вероятно, еще миллион лет назад присутствовала тайга.