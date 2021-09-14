Рейтинг самых сексуальных нардепок возмутил представителей «Слуги народа»

Рейтинг самых сексуальных женщин-парламентариев. Фото: comments.ua

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Ракурс

Рейтинг самых сексуальных народных депутаток Украины возмутил женщин-парламентариев из «Слуги народа».

В партии считают, что рейтинги с объективацией наносят ущерб репутации женщин в политике и подрывают доверие избирателей к отдельным депутатам парламента в целом. Соответствующее заявление сделала инициатор движения «Зе! Женщины» и народный депутат от «Слуги народа» Марина Бардина, реагируя на опрос «ТОП-25 самых сексуальных депутаток Верховной Рады Украины» в издании «Комментарии». Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба партии.

Такие рейтинги формируют ложные стереотипы о месте женщины в политике. Мы не «украшаем» парламент, мы в нем работаем! — подчеркнула она.

По словам парламентария, уже 20 народных депутатов обратились в редакцию издания «Комментарии» с просьбой удалить их имена из упомянутого опроса. Также она высказала пожелание, чтобы в фокусе информационной политики различных СМИ была именно профессиональная деятельность.

Издание «Комментарии» с 8 по 22 сентября запустило всеукраинский опрос, предложив украинцам самостоятельно определить самых сексуальных народных избранниц Украины. Отдать свой голос за ту или иную женщину можно на платформе для голосования на Facebook.

Напомним, в июне 2020 года руководители «Слуги народа» Давид Арахамия и Александр Корниенко во время рабочего визита в Николаеве откровенно обсудили свою коллегу по партии — народного депутата Ирину Аллахвердиеву, которая представляет этот областной центр. Парламентарии заявляли, что «баба рабочая вообще, как корабельная сосна».